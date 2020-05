Vaste grensposten maken plaats voor mobiele controles

Voeren - Vanaf maandag 11 mei verdwijnen de vaste grensposten aan De Plank en Withuis en zijn de grensovergangen 24/24 geopend. Dat betekent echter niet dat er geen controle meer is. In samenwerking met de federale politie zal de lokale politie er mobiele controles uitvoeren. Het hekwerk aan de kleine grensovergangen wordt ook verwijderd zodat de zwakke weggebruiker zich veilig kan verplaatsen.Het feit dat de vaste grensposten vervangen worden door mobiele controles betekent niet dat er een vrijgeleide is om de grenzen te passeren. Alle niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland blijven verboden tot 8 juni en daar zullen de mobiele controles op toezien.

Wijzigingen die ingaan vanaf maandag 11 mei wat betreft de grenscontroles:

Grensovergang Withuis in Moelingen

In tegenstelling tot de huidige situatie, zal de grensovergang Withuis in Moelingen 24/24 open zijn. De statische grenspost verdwijnt, maar wordt vervangen door dynamische controles die uitgevoerd zullen worden door de lokale politie in samenwerking met de collega’s van de federale politie. De politie zet bovenop de interventieploeg ook een moto/fietsploeg in om de situatie aan de grenzen in het oog te houden.

Grensovergang De Plank in Sint-Martens-Voeren

Vanaf maandag 11 mei wordt de grensovergang De Plank enkel bewaakt door mobiele controles. Net zoals in Withuis verdwijnt vanaf dit moment de statische grenspost en is de grensovergang 24/24 geopend, weliswaar onder het toezicht van mobiele controles door de lokale en federale politie.

Kleine grensovergangen

Aan de kleine grensovergangen zoals ‘Grijzegraaf’, ‘Gieveld’,… starten de gemeentewerkers maandag 11 mei met het verwijderen van het hekwerk. Zo kunnen de zwakke weggebruikers weer gebruik maken van deze wegen. Deze aanpassing wordt vooral doorgevoerd met in het achterhoofd de opening van de scholen op 15 mei. Door het verwijderen van het hekwerk kan de schoolgaande jeugd gebruikmaken van deze rustigere wegen om op een veilige manier met de fiets naar school te gaan.

Vanaf maandag 11 mei vertrouwen politie en gemeente dus in grote mate op de burgerzin van de inwoners van Voeren en omstreken. Zij doen een oproep om de opgelegde regels te volgen en de verplaatsingen tot een minimum te beperken. Wanneer we dit niet gebeurt waarschuwen verschillende experts voor een tweede golf van de epidemie. In dat geval zullen de vaste grensposten snel terugkeren.