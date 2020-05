Leveringen een weerskanten van de grens

Voeren - Limburgse ondernemers mogen sinds donderdag weer bestellingen leveren in de Belgische gemeente Voeren en ook in de Nederlandse grensstreek. Mogelijk worden binnenkort meer grensmaatregelen versoepeld.

"Dit gebeurde in overleg met het Provinciaal crisiscentrum. Veiligheid en gezondheid staan bovenaan op ons lijstje en de grenscontroles blijven momenteel van kracht maar kunnen in de toekomst mogelijk versoepeld worden,” zegt burgemeester Gaens van Voeren. Ondernemers die aan huis leveren (bakkers, slagers, restauranthouders, kruideniers, pizzeria’s …) bijvoorbeeld, (in ‘beide’ richtingen) mogen opnieuw aan huis leveren aan de andere kant van de grens. Binnenkort is er overleg in verband met de grenssluitingen met de Limburgse collega’s (Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen …) en de Provinciale crisis cel", aldus nog Joris Gaens die stelt dat de burgemeesters zoveel mogelijk één lijn willen hanteren.

De grensovergangen tussen Nederlands en Belgisch Limburg zijn formeel dicht. Alleen goederen- en dienstenverkeer én mensen die aan de andere kant van de grens werken, mogen passeren. In Voeren mogen sinds donderdag 30 april ook afhaalmaaltijden (vanuit Nederland en vice-versa vanuit België) aan huis bezorgd worden en mogen bijvoorbeeld supermarkten, bakkers, slagers … uit het Heuvelland in de Belgische gemeente leveren en uiteraard geldt dit ook in omgekeerde richting

Vanaf 15 mei en 18 mei als de scholen weer met mondjesmaat hun deuren openen moeten in de grensgemeenten ook weer leerlingen (met de fiets, met hun ouders, mogelijk grootouders, te voet) de grens oversteken om in België (mogelijk ook in Nederland na de meivakantie) les te volgen.

Een ministerieel besluit is het uitgangspunt voor de burgemeesters, die op hun beurt zelf afspraken maken met de politie en grensgemeentes.

De burgemeester van Voeren heeft regelmatig contact met de burgemeesters van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. "Over praktische zaken en als er iets verandert", aldus Gaens. De versoepeling is voor ondernemers onder meer in het Heuvelland een welkome boodschap. Meerdere supermarkten bezorgen boodschappen bij klanten die in de Belgische gemeente wonen.

Verkeer dat de grens tussen Voeren en Nederlands Limburg wil passeren, kan dat op dit moment op twee plaatsen doen: via bij Withuis (op bepaalde uren) en via de N598 bij De Plank. De sluipwegen zijn nog steeds versperd. Bij De Plank wordt gecontroleerd, de grensovergang bij Withuis is ‘s ochtends, ‘s middags en ‘ avonds open met regelmatige controles. Via de snelweg moet het verkeer automatisch langs de controlepost in Visé.