Mondmaskers voor de Voerense bevolkig

De gemeente Voeren hecht heel veel belang aan de gezondheid en veiligheid van de bevolking én ook aan een verantwoorde heropstart van het economisch en maatschappelijk leven. Hierbij een update met betrekking tot mondmaskers aangezien, conform de communicatie van de nationale veiligheidsraad, deze een prominente rol zullen spelen binnen de afbouwstrategie ook voor de Voerense bevolking.

Groepsaankoop van 320.000 mondmaskers

?? Samen met andere gemeenten van Brandweerzone Oost-Limburg

Daarom heeft onze gemeente samen met de 14 gemeenten van brandweerzone Oost-Limburg een samen aankoop gedaan van 320.000 stoffen mondmaskers bij het Limburgse bedrijf Bioracer. Verwacht vanaf midden mei!

1 extra gratis herbruikbaar mondmasker per inwoner

Als alles goed gaat met de productie en de levering, zullen wij de maskers vanaf midden mei ter beschikking kunnen stellen aan onze inwoners. Van zodra zekerheid is over de leveringsdatum, zullen wij hierover verder communiceren. Zo krijgt elke Voerenaar alvast één mondmasker.

2 filters van de federale overheid

Daarnaast krijgen de inwoners ook twee “filters” via de federale overheid. Die filterstukjes werden ontwikkeld op basis van een kwaliteitsvereiste die door de gezondheidsexperts werd bepaald. Iedereen kan het filterstukje dan in zijn of haar eigen mondmasker aanbrengen zodat het masker aan die kwaliteitsvereiste voldoet.

Maak ze zelf!

Ben je handig met naald en draad? Dan kan je ook zelf mondmaskers maken voor eigen gebruik en/of deze verdelen aan anderen. Op https://maakjemondmasker.be kan je de handleiding terugvinden.

Je zelfgemaakte mondmaskers mag je steeds binnenbrengen bij het gemeentehuis. Steriliseer ze, was je handen met water en zeep en stop het materiaal in een afsluitbare zak (zoals een grote bruine envelop). De mondmaskers worden dan herverdeeld onder de inwoners van Voeren.

Ferm in actie

Ook Ferm Voeren (voorheen KVLV) is sinds het begin van de corona-crisis actief in het maken van herbruikbare mondmaskers voor mensen uit de zorgsector (wzc Ocura Voeren en regionale thuiszorg). Zij willen deze activiteit voortzetten voor het brede publiek en roepen andere vrijwilligers en verenigingen op zich aan te sluiten. De stoffen mondmaskers (beperkt aantal per persoon) zijn bij hen te koop tegen een democratische prijs (3 euro). Voor meer info of aankoop, contacteer Jenny Hocks tel. +32 478 34 91 40 - hocksjenny@gmail.com of Germaine Geelen tel. +32 472 63 02 52 - germainegeelen@gmail.com

Apotheek

Tenslotte kan je ook extra mondmaskers kopen bij bijvoorbeeld de apotheek.