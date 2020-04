Boeken online reserveren in Bib Voeren

Voeren - Een goed boek lezen of aan je kinderen voorlezen kan de zinnen verzetten tijdens deze moeilijke periode. Als gevolg van de corona-maatregelen, start de Bib Voeren met een ‘Take Away’ service.

Een goed boek lezen of aan je kinderen voorlezen kan de zinnen verzetten tijdens deze moeilijke periode. Als gevolg van de corona-maatregelen, start de Bib Voeren met een ‘Take Away’ service.

We leggen je uit hoe je boeken kan uitlenen:

?? Controleer of de boeken die jij wil uitlenen aanwezig zijn in de bib op voeren.bibliotheek.be

?? Reserveer door te mailen naar bib@devoor.be

?? Noteer de titel en auteur van de boeken die je wenst. Opgelet: max. 5 stuks per lener!

Vermeld er ook bij op welke dag en uur je het boekenpakket wenst op te halen. Dit kan op de uren vermeld hier beneden.

?? Vermeld eveneens je naam, telefoonnummer en adres in de mail. Indien je ouder dan 65 jaar bent en niet mobiel bent kun je ons dit laten weten. Dan zorgen we ervoor dat het pakket thuis bezorgd wordt.

?? Na de aanvraag ontvang je een bevestigingsmail terug.

?? Kom op het vermelde moment en neem een draagtas mee. De bestelling zal klaarstaan aan de ingang van de bib zodat je niet met het personeel in contact komt.

Veel leesplezier!

Uren wanneer je op afspraak kan komen:

- Maandag van 12.30u tot 16.00u

- Woensdag van 14.00u tot 19.00u

- Donderdag van 12.30u tot 17.00u

- Zaterdag van 10.00u tot 13.00u

Boeken online reserveren in BIB

Een goed boek lezen of aan je kinderen voorlezen kan de zinnen verzetten tijdens deze moeilijke periode. Als gevolg van de corona-maatregelen, start de Bib Voeren met een ‘Take Away’ service.

We leggen je uit hoe je boeken kan uitlenen:

?? Controleer of de boeken die jij wil uitlenen aanwezig zijn in de bib op voeren.bibliotheek.be

?? Reserveer door te mailen naar bib@devoor.be

?? Noteer de titel en auteur van de boeken die je wenst. Opgelet: max. 5 stuks per lener!

Vermeld er ook bij op welke dag en uur je het boekenpakket wenst op te halen. Dit kan op de uren vermeld hier beneden.

?? Vermeld eveneens je naam, telefoonnummer en adres in de mail. Indien je ouder dan 65 jaar bent en niet mobiel bent kun je ons dit laten weten. Dan zorgen we ervoor dat het pakket thuis bezorgd wordt.

?? Na de aanvraag ontvang je een bevestigingsmail terug.

?? Kom op het vermelde moment en neem een draagtas mee. De bestelling zal klaarstaan aan de ingang van de bib zodat je niet met het personeel in contact komt.

Veel leesplezier!

Uren wanneer je op afspraak kan komen:

- Maandag van 12.30u tot 16.00u

- Woensdag van 14.00u tot 19.00u

- Donderdag van 12.30u tot 17.00u

- Zaterdag van 10.00u tot 13.00u

voeren.bibliotheek.be

04 381 34 28