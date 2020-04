Met Jaak Cuppens verliest Voerstreek een trouwe vriend

Voeren - Jaak Cuppens (Neeroeteren, (+16 april) is onlangs overleden. “Met Jaak Cuppens verliest Voeren een bijzonder trouwe vriend en voorvechter in de strijd voor het behoud en integratie van de Voerstreek bij Limburg,” zegt Guido Sweron.

Jaak Cuppens (Neeroeteren, (+16 april) is onlangs overleden. “Met Jaak Cuppens verliest Voeren een bijzonder trouwe vriend en voorvechter in de strijd voor het behoud en integratie van de Voerstreek bij Limburg,” zegt Guido Sweron. “In Vlaanderen en het hele Groot-Nederlandse achterland, stond hij Voeren vele decennia lang heel nabij en wij moeten toegeven dat we zonder de daadwerkelijke steun van trouwe bondgenoten zoals Jaak nooit het resultaat zouden hebben bereikt waarop we nu met veel voldoening mogen terugblikken,” aldus nog Sweron voorheen o.m. voorzitter van VVV De Voerstreek.

“Ikzelf kwam met Jaak in de Voerstreek het eerst in contact toen hij, in 1972, in het kader van de werkgroep 'Land zonder Grenzen' in het Veltmanshuis kwam vergaderen samen met dr Jaak Nijssen en Staf Vermeire. Dat is nu bijna 50 jaar geleden! Sindsdien was hij telkens in de Voerstreek te vinden als zijn aanwezigheid er nodig was: als VU-mandataris (samen met Johan Sauwens, Jan Peumans en zovele anderen), als voorman van de Vlaamse Volksbeweging, geëngageerd lid van de Marnixing, als inspecteur (i.v.m. het geplaagde kleuterklasje in Sint-Martens-Voeren), als bestuurslid van ANV. Samengevat: Voeren lag hem nauw aan het hart en niets was hem te veel om er voor in de bres te springen,” besloot Sweron.