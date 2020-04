Sluipweg Grijze Graaf Voeren afgesloten

Voeren - Het voorbije weekend ontdekte de politie dat er langs de grensversperring ‘Grijze Graaf’ in 's-Gravenvoeren op de grens met het Nederlandse Mesch (Eijsden) een sluipweg was aangelegd, enkel en alleen om de fysieke versperring op de grensweg (afgesloten met twee betonnen palen en Herrashekken) te kunnen omzeilen. Ondertussen heeft de politie samen met de gemeentewerkers van Gemeente Voeren de sluipweg afgesloten met een grote betonblok.

Vanaf donderdag 9 april is het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen. Bestemmingsverkeer is wél nog toegestaan langs Withuis (op vastgestelde uren) en de snelweg en de grensovergang de Plank (Schilberg). Op basis van de ervaringen van afgelopen zondag, acht Veiligheidsregio Zuid-Limburg deze maatregel noodzakelijk om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen en op die manier het coronavirus verspreiden. Het voorbije weekend ontdekte de politie dat er langs de grensversperring ‘Grijze Graaf’ een sluipweg was aangelegd, enkel en alleen om de fysieke versperring op de grensweg (afgesloten met twee betonnen palen en Herrashekken) te kunnen omzeilen. Ondertussen heeft de politie samen met de gemeentewerkers van Gemeente Voeren de sluipweg afgesloten met een grote betonblok. Net als in andere politiezones merkte de zone Voeren een stijging van de niet essentiële verplaatsingen. Daardoor was de politie verplicht om het afgelopen weekend 4 PV’s op te stellen. "Nu is het echter het moment dat we moeten doorbijten en ons aan de regels moeten houden in het belang van de eigen gezondheid en die van familie en vrienden,” aldus de mededeling van de politie op sociale media. (Foto: NM)