Online kopen in de Wereldwinkel

Voeren - Momenteel is de Wereldwinkel in 's-Gravenvoeren in lockdown maar men kan toch online bestellen. De producten worden thuis bezorgd.

Ons systeem is heel eenvoudig:

mail uw boodschappenlijstje naar voeren@oww.be

vermeld uw naam + adres

U ontvangt van ons binnen de 2 dagen een mail met de rekening en het rekeningnummer, waarop u kan betalen.

Meteen na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling gratis thuis (voor de deur) bezorgd.



Heeft u nog een vraag? Mail dan gerust, we antwoorden zo snel mogelijk!



Koffie, chocolade, wijn, jam ... het zijn slechts enkele producten die er gekocht kunnen worden. We hebben uiteraard veel meer. Heeft u vragen, stel ze gerust in uw mail. We antwoorden u altijd zo snel mogelijk.

Of neem een kijkje op onze website: https://www.oxfamwereldwinkels.be/producten/