Voerense bakkerij bereid om aan huis te leveren

Omwille van de huidige Coronacrisis stelt de bakkerij Equilibrium van ’s-Gravenvoeren, de enige bakkerij die Voeren rijk is, voor om aan huis te leveren. Dit gebeurt ‘gratis’ in de gemeente Voeren zoals dit ook reeds het geval was en is omwille van de rioleringswerken in het dorp. Door dit initiatief wil Equilibrium de veiligheid van de bewoners van Voeren verzekeren door brood en andere producten rechtstreeks bij de mensen aan huis te leveren. De bakkerij blijft ook open (De Tea-room niet), mits alle hygiënische voorschriften in acht te nemen. Bestellingen, kunnen per mail: equilibrium@outlook.be of telefonisch: 043812410. (Info op website. https://equilibrium-voeren.be/nl)