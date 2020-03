Vrouwen van Ferm in de bres

Voeren - Het tekort aan mondmaskers in de medische sector blijft een probleem. Daarom dat FERM (De vroegere KVLV, Vrouwen met Vaart) van Voeren beroep deed en nog steeds doet op vrijwilligers om zelf mond- en neusmaskers te maken.

"Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat onze hulpverleners in veilige omstandigheden kunnen werken. Een tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal is wereldwijd een groot probleem. Momenteel beschikken we over 7 vrijwilligers. We hebben vandaag reeds 160 maskers zelf gemaakt en afgeleverd. Die zijn nodig voor de mensen die in de Thuiszorg werken. Ook het Wit-Gele Kruis heeft extra mond- en neusmakers gevraagd Ook hebben we nood aan stoffen, katoen dat op 90 graden kan gewassen en vervolgens gesteriliseerd worden. Ook garen (wit of gekleurd) kunnen we gebruiken,” aldus Jenny Hocks voor Ferm-Voeren. Vrijwilligers kunnen zich melden via 04/381.20.73