Politie Voeren sensibiliseert

Voeren - In samenspraak met de gemeente heeft de politiezone Voeren een sensibiliseringscampagne in verband met de uitbraak van het coronavirus opgezet. De drie LED-borden waarover de PZ Voeren beschikt, werden op verschillende plekken in de gemeente geplaatst. Daarnaast zal er via andere kanalen regelmatig gecommuniceerd worden met de inwoners van Voeren over het Coronavirus.

In samenspraak met de gemeente heeft de politiezone Voeren een sensibiliseringscampagne in verband met de uitbraak van het coronavirus opgezet. De drie LED-borden waarover de PZ Voeren beschikt, werden op verschillende plekken in de gemeente geplaatst. Daarnaast zal er via andere kanalen regelmatig gecommuniceerd worden met de inwoners van Voeren over het Coronavirus.

De politiezone Voeren beschikt over drie LED-borden en deze worden momenteel alle drie ingezet om de inwoners te informeren over het coronavirus. Afwisselend verschijnt er een sensibiliserende boodschap in het Nederlands en Frans of een afbeelding die vaak meer zegt dan duizend woorden. “In normale omstandigheden gebruiken we onze LED-borden om de mensen te informeren over bepaalde acties die we voeren of wegen die afgesloten zijn omwille van een evenement”, aldus waarnemend korpschef Alain Stas. “In deze uitzonderlijke situatie zetten we alle beschikbare middelen in om de inwoners te informeren over de maatregelen in verband met het coronavirus.”

Een andere wijziging is dat de onthaaluren zijn uitgebreid. Het onthaal van de politiezone Voeren is nu ook in het weekend bemand van 09.00 uur tot 17.00 uur en dat tot en met 3 april. “Wel vragen we iedereen om ons telefonisch te contacteren en niet fysiek naar het commissariaat te komen. Voor niet dringende gevallen zijn we tijdens de onthaaluren bereikbaar via het nummer 04 381 99 99, wanneer u dringende politionele hulp nodig heeft, dient u zoals altijd de 101 te contacteren”, informeert Alain Stas.

Ten slotte zet de lokale politie van Voeren een extra interventieploeg in gedurende de periode waarin de verstrengde maatregelen in België gelden. De extra ploeg zal erop toezien dat iedereen de opgelegde richtlijnen van de overheid maximaal respecteert en indien nodig sanctioneren.