Voeren - In navolging van de overige toeristische onthaalkantoren sluit het ‘Bezoekerscentrum Voeren’ in ’s-Gravenvoeren de deuren. omwille van de Corona crisis

In navolging van de overige toeristische onthaalkantoren sluit het ‘Bezoekerscentrum Voeren’ in ’s-Gravenvoeren haar deuren. Dit om de veiligheid en de gezondheid van de klanten en werknemers niet in gevaar te brengen.