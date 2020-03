Huub Broers uitgezwaaid in Dorpshuis

In het Dorpshuis in Teuven werd ook een receptie aangeboden Foto: Nico Meens

Voeren - Voerbelangen de partij van de Nederlandstalige Voerenaars, dankte Huub Broers en verwelkomde Joris Gaens en Hilde Broers als burgemeester en OCMW-voorzitter.

In het Dorpshuis in Teuven heeft Voerbelangen, de partij van de Nederlandstalige Voerenaars die met tien zetels (van de 15 zetels) de meerderheid heeft in de gemeenteraad, officieel afscheid genomen van oud-burgemeester Broers. Samen met de schepenen, de gemeenteraads- en de OCMW-raadsleden zei Voeren ‘dank U wel’ aan Huub Broers. De nieuwe burgemeester Joris Gaens en OCMW-voorzitter Hilde Broers, dochter van Huub Broers, werden door de aanwezigen leden van de partij en sympathisanten onthaald. Uiteraard was er ook een receptie en werd uitgekeken naar de toekomst van Voeren. (nm)