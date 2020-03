Bankautomaat niet meer beschikbaar vanaf 10/03

Voeren - Vanaf 10/03 is er geen bankautomaat (KBC-kantoor) meer beschikbaar in 's-Gravenvoeren. De KBC-bank in ’s-Gravenvoeren sluit haar deuren. Omwille van aanpassingswerken zijn ook de geldautomaten niet meer beschikbaar en dit tot ongeveer 8 april

Vanaf 10/03 is er geen bankautomaat (KBC-kantoor) meer beschikbaar in 's-Gravenvoeren. De KBC-bank in ’s-Gravenvoeren sluit haar deuren. Omwille van aanpassingswerken zijn ook de geldautomaten niet meer beschikbaar en dit tot ongeveer 8 april. Voerenaars en bezoekers kunnen wel terecht in Riemst en ook in de naburige gemeenten Aubel en Visé. Ook in de Nederlandse buurgemeente Eijsden kan men nog geld uit de muur halen. Eijsden (NL),