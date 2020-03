De Boemelaire zetten vrijwilligers in de kijker

Voeren - Nu het carnavalsseizoen er in Voeren grotendeels opzit vonden de Boemelaire van Sint-Martens-Voeren het tijd om alle leden, hun wederhelft, maar vooral ook om alle vrijwilligers te bedanken.

Nu het carnavalsseizoen er in Voeren grotendeels opzit vonden de Boemelaire van Sint-Martens-Voeren het tijd om alle leden, hun wederhelft, maar vooral ook om alle vrijwilligers te bedanken. Medewerkers die vanaf de start op elf november tot na carnaval achter de toog, aan de inkom, als chauffeur van de tractoren van de praalwagens, mensen van de security, kortom iedereen die zijn steentje bijdroeg om alles in goede banen te leiden werd uitgenodigd door het prinsenpaar Erwin en Hilde, de jeugdprinsessen Merel en Lenthe en vooral door de vereniging de Boemelaire. Paul van de Kookzolder zorgde voor een lekker etentje. Uiteraard ontbraken ook de nodige drankjes niet. Maar vooral was er een brok gezelligheid. Jammer dat er een aantal vrijwilligers moesten afmelden omwille van vakantie, een verkoudheid of een griepje. (nm)