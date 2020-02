Opgelet voor overzetacties voor padden en amfibieën

Voeren - Natuurpunt Voeren vraagt aan de weggebruikers om hun snelheid te minderen tot max 30km/u ter hoogte van Altenbroek-Stashaag in s’-Gravenvoeren. Er lopen vanaf schemering tot 's morgens heel wat amfibieën (vooral padden) over de weg van het bos (Voerenberg/ Snauwenberg) naar de vijvers/ Noor.

Natuurpunt Voeren vraagt aan de weggebruikers om hun snelheid te minderen tot max 30km/u ter hoogte van Altenbroek-Stashaag in s’-Gravenvoeren. Er lopen vanaf schemering tot 's morgens heel wat amfibieën (vooral padden) over de weg van het bos (Voerenberg/ Snauwenberg) naar de vijvers/ Noor. Zij doen dit lopen om er te paren. Rustig rijden en de dieren ontwijken (of zelfs overzetten aan de kant van het water/ e vallei) is aangewezen. Ook vriendelijk afremmen is belangrijk voor de veiligheid van de vrijwilligers die zich ter plekke inzetten om de beestjes mee over te zetten. .