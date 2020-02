Zusjes Merel en Lenthe bij de Boemelaire

Voeren - Zondag vond de kinderzitting van prinses Kiara en de Boemelaire plaats in het Schuttershof (Kerkstraat) in Sint-Martens-Voeren. Veel jeugd, kinderen en ouders en uiteraard het bewijs dat ‘carnaval’ in Voeren met de paplepel wordt mee gegeven.

Zondag vond de kinderzitting van prinses Kiara en de Boemelaire plaats in het Schuttershof (Kerkstraat) in Sint-Martens-Voeren. Veel jeugd, kinderen en ouders en uiteraard het bewijs dat ‘carnaval’ in Voeren met de paplepel wordt mee gegeven. De vereniging bood een leuk middagprogramma aan met playback, kolder en dans van eigen jeugd. Mieke met haar Drakenei en de Glitter Girls uit Welkenraedt waren de speciale attracties. Ambiance troef dus. Als hoogtepunt van deze feestmiddag werd de nieuwe prinsessen bekend gemaakt. De zusjes Merel en Lenthe (Lemmens uit Sint-Pieters-Voeren) zullen samen met de Boemelaire en prins Erwin en prinses Hilde leuke carnavalsdagen beleven. Na de proclamatie was er een spring- en dansfestijn.