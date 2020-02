Herstellingswerken buurdorpen Warsage en Berneau

Voeren - De herstellingswerken van de N608 tussen Warsage en Berneau, buurdorpen van ’s-Gravenvoeren en Moelingen, zullen beginnen op 17 februari als de weersomstandigheden gunstig zijn. Uiteraard zijn de rioleringswerken in Voeren nog niet voorbij en kunnen deze werken in de buurdorpen invloed hebben op het verkeer in Voeren.

De herstellingswerken van de N608 tussen Warsage en Berneau, buurdorpen van ’s-Gravenvoeren en Moelingen, zullen beginnen op 17 februari als de weersomstandigheden gunstig zijn. Het wegdek wordt er hersteld en er wordt een fietspad aangelegd dat gescheiden is van de weg, Dit tussen Warsage en Berneau. Voor de uitvoering van deze werken worden honderd werkdagen voorzien. Er wordt geschat dat de weg 57 werkdagen wordt afgesloten. Aanwijzingen omtrent omleidingswegen vindt men op de website van de gemeente Dalhem. Handelszaken zullen er bereikbaar blijven tijdens de werken. Ook voor het openbaar vervoer (TEC) zijn er omleidingen (onder meer via Bombaye voor voertuigen van minder dan 3,5 ton) voorzien.