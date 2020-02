Dag van de Academie Voeren-Riemst

Voeren - Op zaterdag 15 februari is het 'Dag van de Academies' en zetten verschillende academies in Vlaanderen hun deuren wagenwijd open! Kunstacademie Voeren-Riemst organiseert die dag Action & Soundpainting Workshops! Alle kinderen van 6 tot 12 jaar krijgen de kans om kunstig te experimenteren tijdens een gekozen sessie. In de oude sporthal van de Provinciale Secundaire School in ’s-Gravenvoeren en in zaal De Bond in Val-Meer kan men dit spektakel gaan bekijken en mee gaan genieten van de muziek en de gemaakte kunstwerken. De activiteiten lopen in Val-Meer vanaf 09.30 uur tot 12.00 uur. In Voeren van 13.30 tot 16.00 uur. Telkens zijn er twee sessies.

De workshop bestaat uit twee delen: op het ritme van livemuziek schilderen de deelnemers met zelfgemaakte verfpenselen, kwasten en rollers. Zij creëren samen een reusachtig expressionistisch kunstwerk en ontdekken hoe verschillende melodieën, ritmes en volumes een ander resultaat geven. De livemuziek wordt gebracht door leerlingen muziek die ter plekke improviseren met klank en geluid. Daarna worden de rollen omgedraaid: de schilders musiceren en de muzikanten schilderen.

Kinderen die reeds ervaring hebben met muziek spelen, worden uitgenodigd om hun instrument mee te brengen naar de workshop. Deelnemers zonder voorkennis spelen op zelfgemaakte muziekinstrumenten.

Kinderen kunnen hun eigen talenten ontdekken en worden uitgedaagd om zichzelf vrij uit te drukken.

Om mee te kunnen doen, is voorkennis muziek of tekentalent niet nodig!

Slechte kledij is wel aanbevolen want de verf zal in het rond spatten. Ben je ouder dan 3 en jonger dan 6 en wil je ook graag meedoen? Dat kan! Een leerkracht begeleidt je bij een extra workshop: je gaat aan de slag met recyclagemateriaal en knutselt de gekste penselen.

Nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in voor de sessie van jouw keuze.

Ouders worden zeker uitgenodigd om te blijven kijken naar dit grootse spektakel!