Leerlingen van de Provinciale School Voeren maakten een herdenkingreis naar Auschwitz-Birkenau

Voeren - 75 jaar geleden werd het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijd door Russische soldaten waardoor er een einde kwam aan deze gruwel uit WO II. Maandag tekenen 52 staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld present bij de herdenking van de bevrijding van dit vernietigingskamp 75 jaar geleden.

Zeven leerlingen en een begeleidende leerkracht van het zesde jaar Humane Wetenschappen van de Provinciale School in Voeren brachten op donderdag 16 januari reeds een bezoek aan Auschwitz-Birkenau tijdens een herdenkingsreis met het War Heritage Institute samen met een 100 tal leerlingen van heel België. De leerlingen werden in de lessen geschiedenis, cultuur- en gedragswetenschappen hierop vooraf voorbereid. De realiteit daar en de uitleg tijdens de rondleiding in Auschwitz en Birkenau maakte op de leerlingen een zeer diepe indruk. “Joden, krijgsgevangenen, zigeuners, politieke tegenstanders van het nazisme,… werden gezien als voorwerpen en niet meer als mensen. Overal zag je restanten van de gruwel zoals de 20.000 kg afgeschoren haren van de 1,3 miljoen mensen die omkwamen in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau. Ontsnappen was onmogelijk,” aldus de studenten.

Tijdens de herdenking van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau kregen alle leerlingen van de derde graad op school een rondleiding op de tentoonstelling “Deportatie en genocide, een Europese tragédie”. “Aan de hand van vragen bij de tentoonstelling konden zij nadenken over deze bijzonder donkere periode uit de geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw,” aldus leraar Stevens.