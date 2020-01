De Djimmers pakken uit met galazitting

Voeren - Op zaterdag 1 februari verwelkomen de Djimmers van Moelingen graag alle carnavalisten en liefhebbers van het leukste feest van het jaar in het CC De Voerpoort, die dag de hoftempel voor de feestneuzen. Zij bieden een geanimeerde avond met buut, zang en kolder van Marlon Kicken, Richtig Rex, Clara Zoerbier en De Knöppele afgewisseld met optredens van de dansgroep van de Djimmers.

Op zaterdag 1 februari verwelkomen de Djimmers van Moelingen graag alle carnavalisten en liefhebbers van het leukste feest van het jaar in het CC De Voerpoort, die dag de hoftempel voor de feestneuzen. Zij bieden een geanimeerde avond met buut, zang en kolder van Marlon Kicken, Richtig Rex, Clara Zoerbier en De Knöppele afgewisseld met optredens van de dansgroep van de Djimmers.

Het programma start om 20.11u. Prins Jean-Marie IV, Jeugdprins Jordy I en de Raad van Elf staan garant voor een op en top verzorgde revue. Apotheose van de avond is de proclamatie van de 47ste Djimmerprins(es) die op Verloren Maandag tijdens de stoet in Moelingen een hoogdag zal of zullen beleven. Op zondag 9 februari vindt ook de 37ste kinderzitting van de Djimmmerkes plaats. Het wordt een leuk middagprogramma met playback, buut, kolder en dansjes van de eigen jeugd. Ook staat er een spectaculaire show van een professionele animator op het menu. Na de proclamatie van de nieuwe jeugdprins(en) is er spring- en dansfestijn met DJ Marco. Dit jeugdfeest gaat door in de Voerpoort vanaf 14.11 uur.