Teuven viert Sint-Antonius

Sint-Antonius met het varkentje is in Teuven bekend als beschermer van het vee en in vroegere tijden kwamen pelgrims van ver over de dorps- en landsgrenzen heen om dit feest te vieren in dit kerkdorp. Naar goede gewoonte werd toen en en wordt ook nu nog anno 2020 brood gezegend. De Teuvenaars en bezoekers geven dit gezegend brood aan hun dieren om ze te beschermen tegen alle mogelijke ziekten en kwalen. In het Dorpshuis was er zondag een gezellig samenzijn met een lekker stukje taart en een drankje. Daarvoor zorgden de KVLV, de parochie en vrijwilligers. Onder meer het raden van het gewicht van een varkentje, weliswaar uit kunststof vervaardigd, was een leuke activiteit. De winnaars werden uiteraard beloond. “Volgend jaar hopen we dat we opnieuw het gewicht van een levend exemplaar kunnen raden,” zegt Liliane Lemmens-Hocks. Iedereen wilde trouwens op de foto bij deze viering in het Dorpshuis. (nm)