Djimmerinnekes verloten 30 koningskoeken

Voeren - In het kerkdorp Moelingen worden er tal van aloude tradities in ere gehouden. Zo worden er bij het Drie Koningenfeest op of rond 6 januari meer dan dertig koningskoeken uitgeloot, De driekoningenkoek of de zogenaamde ‘platz’, ‘weggue’ in ’s-Gravenvoeren, is een platte suikerkoek, vandaag soms ook op smaak gebracht met honing.

In het kerkdorp Moelingen worden er tal van aloude tradities in ere gehouden. Zo worden er bij het Drie Koningenfeest op of rond 6 januari meer dan dertig koningskoeken uitgeloot, De driekoningenkoek of de zogenaamde ‘platz’, ‘weggue’ in ’s-Gravenvoeren, is een platte suikerkoek, vandaag soms ook op smaak gebracht met honing. Vroeger werd dit suikergebak uitgedeeld aan minder bedeelde mensen. Vandaag blijft het een plaatselijke lekkernij met honing, dikke parelsuiker, soms zelfs voorzien van krenten.

In het centrum ‘Onder de Poort’, een locatie die voor het eerst de dansmariekes mocht verwelkomen nadat ’t Duvelke de deuren sloot, verzamelden ouders, kinderen en sympathisanten samen met de dansgroep van de carnavalsvereniging,. Zo’n 30 koningskoeken en drie ‘karrewielen’ (zo noemt men een groot exemplaar) veranderden van eigenaar, via de kaarten die gelegd werden door voorzitter Stijnen. Ook ter plaatse mocht men proeven van een of meerdere stukjes van dit suikergebak. Een ‘karrewiel’ (zie foto) was dan ook de hoofdprijs uiteraard van de avond. De opbrengst van dit feest gaat naar de Djimmerinnekes, de dansmariekes van Moelingen.