Rick de Leeuw in Voeren

Voeren - DAVIDSFONDS VOEREN nodigt u uit voor een boeiende voordracht van Rick de Leeuw in de gemeentelijke bibliotheek (Berneauweg 40) op vrijdag 24 januari 2020 om 20u

Rick de Leeuw is in Nederland en Vlaanderen bekend als zanger, schrijver en dichter. Enkele jaren geleden verhuisde hij vanuit het centrum van Amsterdam naar een klein dorp in Haspengouw. Deze grote verandering bleek bijzonder vruchtbaar, want sindsdien verschenen van hem maar liefst drie boeken en een cd. Over dat en veel meer komt hij op onderhoudende wijze vertellen in de bibliotheek van Voeren op vrijdag 24 januari aanstaande. Na de lezing biedt DF Voerten u een hapje en een drankje aan.

Inkom: gratis. Deze lezing kwam tot stand met de medewerking van de dienst Vrije Tijd van de Gemeente Voeren.