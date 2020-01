Voeren - Enige tijd geleden zijn Kunstpodium Voeren en de bibliotheek gestart met het project “Kunst in de bib”. Dit is een continue en wisselende tentoonstelling van lokale amateur-kunstenaars. In de bib (tijdens de openingsuren) stellen zij hun werken aan je voor. Regelmatig wordt gewisseld van groep kunstenaars.

Enige tijd geleden zijn Kunstpodium Voeren en de bibliotheek gestart met het project “Kunst in de bib”. Dit is een continue en wisselende tentoonstelling van lokale amateur-kunstenaars. In de bib stellen zij hun werken aan je voor. Regelmatig wordt gewisseld van groep kunstenaars.

Tot en met zaterdag 11 januari zijn de tekeningen van John Beijers te bewonderen in de bib. John werd geboren in 1956 en tekent al bijna zijn hele leven. Hij heeft zich de technieken zelf aangeleerd en is dus een autodidact. Ooit begon hij met enkel tekeningen en sinds een paar jaar schildert hij ook.

Deze werken zijn allemaal in acryl en enkel in grijstinten. De reden hiervan is dat John kleurenblind is. Zijn schilderijen zijn een beetje in de popartstijl en omvatten meestal muziek als thema. Zijn pentekeningen waren eerst enkel gebouwen, maar inmiddels tekent en schildert hij ook landschappen en personen.

Zo heeft Beijers meegedaan aan de wedstrijd Lang Leve Rembrandt van het Rijksmuseum in Amsterdam, met een pentekening van de Nachtwacht.

Hierbij hebben bijna 8400 mensen werken ingestuurd en zijn er uiteindelijk 570 van overgebleven, waar hij één van was. Zijn Nachtwacht heeft van 15 juli t/m 15 september jl. in het Rijksmuseum gehangen voor de expositie Lang Leve Rembrandt.