Vuurwerk beperkt mogelijk bij jaarovergang

Voeren - In Voeren is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers en carbuurkanonnen te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

Enkel in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 tussen 23u45 en 00u30 mag zonder voorafgaande toelating vuurwerk gebruikt worden rekening houdende met volgende voorwaarden:

- steek geen vuurwerk af bij hevige wind;

- zorg ervoor dat toeschouwers op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven;

- zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt;

- blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken;

- steek maar één vuurpijl per keer aan;

- richt nooit een aangestoken product naar een persoon;

- steek nooit een vuurwerkartikel opnieuw aan;

- zorg voor toezicht en begeleiding door volwassenen.

- steek geen vuurwerk af in de buurt van stallen voor vee of opslagplaatsen van hooi en stro.