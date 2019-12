Veilig feest vieren met Oudjaar

Voeren - Ook dit eindejaar zullen de inwoners van Voeren veilig kunnen feesten met oudejaarsavond. De gemeente Voeren legt tijdens de oudejaarsnacht opnieuw in samenwerking met De Lijn gratis feestbussen in.

Ook dit eindejaar zullen de inwoners van Voeren veilig kunnen feesten met oudejaarsavond. De gemeente Voeren legt tijdens de oudejaarsnacht opnieuw in samenwerking met De Lijn gratis feestbussen in. Die brengen je veilig naar je bestemming in Voeren en weer thuis. Op deze manier wil het gemeentebestuur inzetten op verkeersveiligheid. In samenwerking met De Lijn is een route uitgestippeld tussen de verschillende deelgemeenten. Je dient wel op voorhand je tickets digitaal te bestellen. Surf vanaf begin december naar www.delijn.be/oudjaar... registreer jouw telefoonnummer op de website. Na je registratie krijg je een mail van De Lijn met instructies voor de activatie van jouw SMS oudjaar ticket. Op 31 december vanaf 18.00 uur stuur je een SMS met het bericht ‘EVENT’ naar 4884. Je betaalt slechts een providerkost van 0,15 euro. De gemeente Voeren betaalt de rest.