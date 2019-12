Leerlingen in de bres voor Warmste Week

In totaal verzamelden de leerlingen, onder begeleiding van hun (hulp)klastitularis, de leraren van de vakgroep Levensbeschouwing en de directeur, het mooie bedrag van €4.100 euro. De cheque werd door de ondervoorzitter van de vzw in ontvangst genomen tij Foto: Nico Meens

De Provinciale Secundaire School Voeren organiseerde van september t.e.m. november een project voor De Warmste Week. Na een democratisch ‘proces’ werd van de 2033 goede doelen de vzw Auti-voetbalclub U-nited als begunstigde weerhouden. Dit was het stortschot voor de ijverige leerlingen die in kleine groepjes tal van acties hebben ondernomen om geld in te zamelen voor deze vzw die zich inzet voor jongeren met autisme. Onder meer een wafelenbak, muzikale optredens op de markt, het verkopen van walnoten en het organiseren van diverse activiteiten in de middagpauzes passeerden de revue.

De cheque werd door de ondervoorzitter van de vzw in ontvangst genomen tijdens de slotshow op de campus van PSS Voeren.

"We hebben hier met zijn allen hard voor gewerkt. Het gaat niet enkel om het geld, maar vooral om het stimuleren van betrokkenheid, solidariteit, initiatief en samenwerking. Via deze weg willen we daarom iedereen die zich voor ons project heeft ingezet van harte bedanken. Hun belangeloze inzet voor het goede doel bewijst dat we werkelijk een warme school zijn, " aldus initiatiefnemer Didier Meers.