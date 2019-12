Kerstmis in Voeren bijzonder en speciaal

Voeren - Je kan dé unieke kerststal in Sint-Martens-Voeren niet missen. Bij de ingang van de kerk wijst een lichtgevende ster naar de ingang en de unieke kerstgroep in de Sint-Martinuskerk, een pareltje in zijn genre. Tijdens de advent bouwden zeven vrijwilligers deze prachtige kerstgroep die het volledige koor inneemt.

Alle taferelen zijn typisch voor dit kerkdorp. Vooral de zin voor detail valt op: de Veursbeek met kabbelend water en vijvertje, de molen van het dorp met draaiend rad, het indrukwekkende spoorwegviaduct met een rijdend treintje (in miniatuuruitvoering uiteraard), de toren van de kerk die hoog tegen de blauwe hemel prijkt. Vooraan onder het viaduct een dassenburcht waarin de bouwers zelfs de echte aarde van een dassenburcht verwerkten met ook een drietal opgezette beestjes: moeder das met de kleintjes.

“Het is Kerstmis in ons dorp en dat willen wij beklemtonen met typische streekeigen details, met fauna en flora uit de eigen Voerstreek,” vertellen de bouwers Jof Dodemont, Guy Claes, Pierre Wouters, Lou Lemmens, Harry Beckers, Jef Demollin en Henri Claessens. De kerk is dagelijks open van 9 tot 16 uur. De Kerststal blijft staan tot Lichtmis (02 februari). In Voeren en het Heuvelland kan men trouwens ook verschillende kribkeswandelingen maken. ’s Avonds zijn de meeste kerststallen verlicht. Voor info: www.kribkeswandeling.be