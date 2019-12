Koude neuzenwandeling in Voeren

Kerstconcert van ’t Juweeltje en Mulingia

Regio Traditiegetrouw vindt op zondag 22 december om 15.00 uur in Voeren het Kerstconcert plaats. Deze editie wordt georganiseerd door het gemengd koor Mulingia in de kerk van OLV Ten Hemel opneming in Moe... Lees verder