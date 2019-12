Kerstsfeer rond het Jeugdheem ‘De komberg’

Voeren - Het jeugdheem De Komberg is de ontmoetingsplek van de jongeren van de Chiro, van de schutters van de schutterij die er hun lokaal hebben om blokjes en kogels te maken voor hun schietoefeningen. Ook andere socio-culturele en parochiale verenigingen, jongeren maken gebruik van dit Heem voor hun activiteiten. Op maandag 30 december vanaf 18.00 uur kunnen liefhebbers van gezellige sfeer in en rond het Heem, rond vuurkorven en in een gezellig verwarmd feesttentje terecht om er tijdens een van de laatste avonden van dit kalenderjaar te genieten met vrienden en kennissen van de kerstsfeer en de gezelligheid, van een warme hap en een hartverwarmende glühwein of fruit jenever.

Het jeugdheem De Komberg is de ontmoetingsplek van de jongeren van de Chiro, van de schutters van de schutterij die er hun lokaal hebben om blokjes en kogels te maken voor hun schietoefeningen. Ook andere socio-culturele en parochiale verenigingen, jongeren maken gebruik van dit Heem voor hun activiteiten. Jaarlijks moeten er onderhoudswerken gebeuren, verzekeringspremies en stookolie betaald worden. Alle werken die nodig zijn gebeuren door vrijwilligers. Met de opbrengst van de Eindejaarhappening kunnen de mensen van het Heemcomité de eindjes aan elkaar knopen.

Op maandag 30 december vanaf 18.00 uur kunnen liefhebbers van gezellige sfeer in en rond het Heem, rond vuurkorven en in een gezellig verwarmd feesttentje terecht om er tijdens een van de laatste avonden van dit kalenderjaar te genieten met vrienden en kennissen van de kerstsfeer en de gezelligheid, van een warme hap en een hartverwarmende glühwein of fruit jenever. De blazers van Sint-Martinus en drummers zullen er samen optreden en iedereen in stemming brengen voor de jaarovergang. Op het menu: een heerlijk soepje, Paëlla of zuurvlees met frietjes, en als toetje pudding en appeltaart. Eetkaarten te verkrijgen bij de leden van de Chiro en de schutterij. Men kan ook digitaal inschrijven: zie website Chiro Voeren.