Welkom bij Rode Kruis Voeren

Rode Kruis-Voeren is er voor de meest kwetsbaren in de gemeente: bejaarden, zieken, mensen met een handicap, kinderen uit een kwetsbaar gezin. De afdeling maakt deel uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. Op vrijdag 20 december vanaf 17.30 uur (tot 20.30 uur) organiseert het Rode Kruis Voeren een actie bloedgeven in de Oude Sporthal van de Provinciale School in ’s-Gravenvoeren. Het bestuur (zie foto) dat kan rekenen op enkele nieuwkomers en rekent op een talrijke opkomst. Wie nood heeft aan een hulpmiddel zoals krukken, looprekjes, een wc-stoel of een rolstoel kan ook bij het Rode Kruis terecht. Alle hulpmiddelen zijn gebruiksvriendelijk, van hoge kwaliteit en worden tweejaarlijks gecontroleerd.