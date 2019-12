Kerstconcert van ’t Juweeltje en Mulingia

Voeren - Traditiegetrouw vindt op zondag 22 december om 15.00 uur in Voeren het Kerstconcert plaats. Deze editie wordt georganiseerd door het gemengd koor Mulingia in de kerk van OLV Ten Hemel opneming in Moelingen.

Traditiegetrouw vindt op zondag 22 december om 15.00 uur in Voeren het Kerstconcert plaats. Deze editie wordt georganiseerd door het gemengd koor Mulingia in de kerk van OLV Ten Hemel opneming in Moelingen. In een sfeervolle kerk zijn er optredens van lokale solisten en ensembles en van de zangkoren Mulingia en ’t Juweeltje. Het Vocaal Ensemble van de Kunst Muziekacademie en leerlingen van de gitaar-ensembles van de Kunstacademie Voeren-Riemst. Dit concert wordt gratis aangeboden. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in het VCC De Voerpoort in Moelingen.