Lustrum voor Kerstspel in zorgcentrum Ocura

Vrijwilligers en bewoners van het rusthuis Ocura in ’s-Gravenvoeren organiseren op donderdag 19 december een bijzonder kerstspel in de kapel. Dit kerstspel wordt reeds voor het vijfde opeenvolgende jaar opgevoerd door de bewoners van het zorgcentrum in samenwerking met enthousiaste dorpsgenoten. De drie Koningen komen uit het Oosten, de Herders zijn op zoek naar de stal en een Engelenkoor zingt klassieke kerstliederen. Een echt Kerstkindje ligt in de kribbe van deze ‘levende kerststal’. Deze viering vindt plaats op donderdag 19 december om 14.00 uur in de kapel die prachtig versierd is. Na afloop wordt iedereen getrakteerd op een kopje koffie of warme choco en een heerlijk stukje platz, een Voerense specialiteit of op een glaasje glühwein. Wie wil meespelen als figurant of zanger neemt contact op met Fridy Maurer: 00-32-4-381.03.75.