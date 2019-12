Leuk danstornooi van de Djimmers

Voeren - alrijke ouders, familie- en verenigingsleden, supporters en liefhebbers zakten zondagochtend vanaf 08.00 uur af naar het VCC De Voerpoort in Moelingen om er hun dansers te gaan aanmoedigen en te zien schitteren op het podium. Dit eerste internationaal selectietornooi van de IDA (Internationale Dance Associatie) werd gehouden in Moelingen, en werd georganiseerd door de dansvereniging ‘Dansgroep De Djimmers’ (zie foto).

Talrijke ouders, familie- en verenigingsleden, supporters en liefhebbers zakten zondagochtend vanaf 08.00 uur af naar het VCC De Voerpoort in Moelingen om er hun dansers te gaan aanmoedigen en te zien schitteren op het podium. Dit eerste internationaal selectietornooi van de IDA (Internationale Dance Associatie) werd gehouden in Moelingen, en werd georganiseerd door de dansvereniging ‘Dansgroep De Djimmers’ (zie foto). Enkele honderden dansers vanaf zes jaar werden door 16 deelnemende groepen op het podium gebracht. De dansers waren afkomstig uit Duitsland, Nederland en België. De Djimmers organiseerden het eerste van de acht selectietornooien van dit seizoen. Solodansers, duo’s, groepen en garden konden er voldoende punten behalen om in mei te mogen deelnemen aan het Europees Kampioenschap dat in Landgraaf (Nederland) zal plaatsvinden. Acht danseressen van de Djimmerinnekes van 7 tot 17 jaar presenteerden hun solo-, garde- of showdansen en zorgden ervoor dat ook de thuissupporters enthousiast waren over hun prestaties. (nm)