Voerense prinsengarde altegader

Vorige zaterdag organiseerde de CV De Boemelaire van Sint-Martens Voeren samen met de K.V. de Böschuule en CV de Djimmers een gemeenschappelijk prinsenbal in het Paviljoen van het VCC Het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren. Om de concurrentie tegen te gaan slaan deze drie verenigingen in Voeren de handen in elkaar om samen één groter feest te organiseren en de prinsengarde in de kijker te plaatsen. Prins Xavier en de Raad van Elf van de Boemelaire waren ‘gastheer’ voor collega’s Jean-Marie (Djimmers) en Jean-Marie en Arianne (De Böschuule). Uteraard zorgde elke Voerense vereniging ook voor gastgezelschappen uit Nederlands en Belgisch Limburg en uit de Oostkantons. In gevederd gezelschap gingen de feestneuzen uit de bol tijdens dit gemeenschappelijk prinsenbal. Het ‘Stimmungsskanon Richtig Rex’ zette de zaal op zijn kop met zijn show vol ‘supertolle’ schlagers, après ski hits gekruid met de nodige carnavalshumor. (nm)