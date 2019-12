Tromgeroffel en trompettengeschal voor Sinterklaas

Voeren - De Sint en zijn kleurrijke pieten bezochten dit jaar ook de gemeente Voeren. Voor elke kleuter, peuter en kind van nul tot elf jaar maakte de Sint een moment vrij.

De Sint en zijn kleurrijke pieten bezochten dit jaar ook de gemeente Voeren. Voor elke kleuter, peuter en kind van nul tot elf jaar maakte de Sint een moment vrij. In Sint-Martens-Voeren werden de Sint en zijn helpers onthaald door de drumband en de blazersgroep van de schutterij Sint-Martinus. In het Schuttershof waren er dan optredens van de muziekgroep en van de kleuters van de school en de kinderen zelf uiteraard. Iedereen mocht al dan niet samen met de papa of de mama apart bij Sinterklaas komen om zijn of haar cadeautje te ontvangen.

NM