Kerstmarkt in Ocura in ’s-Gravenvoeren

Op woensdag 11 december van 14.00 tot 19.00 uur organiseert het woonzorgcentrum Ocura in ’s-Gravenvoeren een leuke kerstmarkt in de kapel. Liefhebbers van het genre kunnen er terecht voor het kerstkoopje van het jaar of gewoon om in deze bijzondere locatie reeds de kerstsfeer op te snuiven. Men vindt er kerstkraampjes met bloemstukjes, kerstkaarten, haakwerkjes, Victoria juwelen en potpourri. Men kan er ook genieten van glühwein, warme choco, soep, hotdogs en verse wafels.