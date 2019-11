Heem en Natuur stelt D’r Koeënwoof voor

Voeren - Heem en Natuur heeft in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Voeren het jaarboek D’r Koeënwoof voorgesteld. Dit gebeurde na een bezoek aan de forellenvijvers De Commanderie en het binnenplein van het gelijknamige kasteel. D’r Koeënwoof is een uitgave van Heem en Natuur Voeren, een vereniging die het streekeigenen op het vlak van natuur en cultuur wil bestuderen, bevorderen en beschermen.

Heem en Natuur heeft in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Voeren het jaarboek D’r Koeënwoof voorgesteld. Dit gebeurde na een bezoek aan de forellenvijvers De Commanderie en het binnenplein van het gelijknamige kasteel. D’r Koeënwoof is een uitgave van Heem en Natuur Voeren, een vereniging die het streekeigenen op het vlak van natuur en cultuur wil bestuderen, bevorderen en beschermen. Naast dit kleurrijke geïllustreerde jaarboek geeft de vereniging ook het ‘Voerens Blaedsje’ uit voor haar leden. In deze editie van het jaarboek geïllustreerd met prachtige foto’s brengen acht auteurs bijzondere artikels over de geschiedenis en enkele merkwaardige verhalen. De klokken van Sint-Pieters-Voeren (Emiel Lemmens), de toponymische verkenning aan de buitengrens van Moelingen (Willy Machiels), CVA Denis, zijn kapel en zijn tijd (Rik Palmans), de Oude Bijbel van ’s-Gravenvoeren (Gilbert Bours), De forellen van Sint-Pieters-Voeren (Julien Geelen), De griffiers en notarissen van ’s-Gravenvoeren in de 18de eeuw en de huizen van Goswinus en Jan Anton Walpot (Hub Smeets), Ora pro nobis! Het Wit Kruis aan de Voer (Hub Smeets), Sint-Martens-voeren in 1953-54 (Elza Vandenabeele) en tenslotte Wildcamera’s voor natuuronderzoek en om te genieten (Liselotte Bollen) zijn leerrijke en leuke interessante artikels die in de kijker werden gezet. Wie ook iets interessants te vertellen heeft over de geschiedenis of de natuur van de Voerstreek mag altijd contact op nemen met de redactie van de Koeënwoof. (jos@heemennatuurvoeren.be)