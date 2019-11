Oude elektrische transformatoren in de kijker

Voeren - Van februari tot juni 2019 werkten de studenten van Master 1 van de Hogeschool Architectuur Sint-Lucas te Luik als onderdeel van de ‘Ateliers Ontwerpen’ aan vier oude elektrische transformatoren die zich bevinden in de cabines van Clermontshof, Mabrouck, Nurop en Sinnich in Voeren. De oefening bestond uit het vinden en ontwikkelen van een passende herbestemming van dit ongewone en bijzondere erfgoed.

Van februari tot juni 2019 werkten de studenten van Master 1 van de Hogeschool Architectuur Sint-Lucas te Luik als onderdeel van de ‘Ateliers Ontwerpen’ aan vier oude elektrische transformatoren die zich bevinden in de cabines van Clermontshof, Mabrouck, Nurop en Sinnich in Voeren. De oefening bestond uit het vinden en ontwikkelen van een passende herbestemming van dit ongewone en bijzondere erfgoed. De tentoonstelling omvat de plannen en de maquettes van de winnende studenten. Van de studenten van dat jaar werden 8 laureaten weerhouden die hun eindwerk tentoonstellen op zaterdag 23 en zondag 24 november van 10.00 tot 16.00 uur. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Voeren samen met de Sint-Lucas Hogere Kunstschool van Luik, afdeling Binnenhuis architectuur. De officiële opening gebeurt op vrijdag 22 november van 18.00 tot 21.00 uur in de zaal Jef en Jeanneke, AC De Voor, Gemeenteplein 1, in ’s-Gravenvoeren. De toegang is gratis. Het gaat over de volgende studenten: ApollineCOLLARD, Julien DAWAGNE, Charline DE GRAND RY, Marine DEVILLERS, Lucille GERKENS, Marie GUÉRENNE, Marie NICKELS, Arnaud PICARD. (nm)