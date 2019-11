De ‘Puupkes’ gingen uitbundig uit de bol

Voeren - Het voorbije weekend hielden De Puupkesfeesten Voeren en omstreken in de ban. Gedurende drie dagen trokken zo’n 3000 liefhebbers van verschillende muziekgenres richting verwarmde feesttent op de parking van het voetbalplein van SK Moelingen in ’s-Gravenvoeren om er samen feest te vieren.

Deze editie (de 17de) werd andermaal een schot in de roos. Vrijdagavond presenteerden de Puupkes verschillende artiesten ondermeer: Boomerang, Zippora, Team Disco Snolly en DJ Gilletto. Zaterdagavond stonden Dansado en de Feestneger, Ilsen en Verhulst (Kobe en Victor), Superzeroes, Merlo en DJ Romy Janssen achter de draaitafel. Zondag pakten de Puupkes uit met een bijzondere namiddag- en avondshow, kortom met een carnaval-ambiance dag van de bovenste plank. Op de Dolle Puupkes zondag show met een herenzitting en een dameszitting in Moelingen kwamen de feestvierders opdagen in de gekste outfits. Uiteraard was ambiance troef. Op het programma: Marleen Rutten, Yves Segers, Shakin’ DJ’s, Erwin, Het Feestteam, Der Christian, DJ Panda en DJ Mimiche, DJ Coen en DJ Didier. De organisatie schonk dit jaar 500 euro aan een goed doel: het schoolproject Mediawijs van de PBS in ’s-Gravenvoeren. Wie aan deze feesten wilde deelnemen kon voor een democratische prijs de feest bus van de Lijn nemen.