In Moelingen gingen de rillingen door merg en been

Zaterdag stond het kerkdorp Moelingen in de ban van Halloween. Deze activiteit wordt jaarlijks georganiseerd door de Gezinsbond die samenwerkt met enkele jeugdverenigingen en andere vrijwilligers. Honderden liefhebbers van Halloween gingen samen in familieverband of vriendengroep griezelen. 60 acteurs voor één dag maakten er een ‘bangelijke’ en leuke tocht van in een donkere, droge maar winderige herfstnacht. Na inschrijving konden groepjes deelnemers aan de Koestal instappen in een huifkar die hen naar een onbekende bestemming bracht. Aan de Berneauweg ter hoogte van Langveld begon dan de tocht langs donkere veldwegen door het Berwijndal, het bosje en het brugje over de Berwijn aan de Orsmolen en vervolgens opnieuw langs het kapelletje naar het dorp. Kinderen werden begeleid door ouders of vrienden om samen sterk te staan. Want de rillingen in een donker Moelingen gingen door merg en been. Op een achttal locaties werden er leuke vindingrijke griezeltaferelen uitgebeeld door monsters en griezels voor één nacht. Na afloop kon men gezellig nakaarten in de Koestel en genieten van een hap of een drankje. (nm)