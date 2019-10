Sint-Martinus en schutters eer voor slachtoffers WO I

Voeren - Traditiegetrouw trek op 11 november de schutterij Sint-Martinus, de oudste vereniging van Voeren, op de dag van haar naamfeest (Sint-Martinus) naar de Sint-Martinuskerk waar de oorlogsslachtoffers, de overledenen van de vereniging en hun families tijdens een herdenkingsdienst worden herdacht.

Traditiegetrouw trek op 11 november de schutterij Sint-Martinus, de oudste vereniging van Voeren, op de dag van haar naamfeest (Sint-Martinus) naar de Sint-Martinuskerk (mis om 10.30 uur) waar de oorlogsslachtoffers, de overledenen van de vereniging en hun families tijdens een herdenkingsdienst worden herdacht. In Sint-Martens-Voeren kunnen alle mensen aansluiten bij de hulde. De schutterij trekt door de Kerkstraat via Kwinten, de Kastanjeboomstraat en de Sint-Maartensstraat naar Einde en naar de oorlogsmonumenten en naar het ere perk van de begraafplaatsen om er de slachtoffers uit beide oorlogen te huldigen. Aansluitend is er voor de schutterij en sympathisanten de jaarvergadering in het Schuttershof. Vanaf 15.11 uur neemt de CV de Boemelairein het Schuttershof het roer in handen voor de aftrap van carnaval .