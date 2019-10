Voeren - Op zaterdag 02 november organiseren de Djimmers van Moelingen een mosselsouper in de Koestal, Driesch Moelingen.

Op zaterdag 02 november organiseren de Djimmers van Moelingen een mosselsouper in de Koestal, Driesch Moelingen. Dit om hun jaarlijks activiteiten te sponsoren. Op het menu mosselen met frieten of brood, rumpsteak met frieten en kindermenu (mosselen of fricandel). De keuken is open vanaf 18u. Kaarten verkrijgbaar bij leden van de Djimmers of via info@djimmers.be.