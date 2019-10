Zoveel vonken er vlogen, zoveel appels er komen

Voeren - Op de vooravond van 11 november, feest van Sint-Martinus en herdenking van de wapenstilstand van de Groote Oorlog in 1918, houdt de Chiro van Sint -Martens-Voeren oude tradities in ere. In november, traditiegetrouw een hoogtepunt, trekt de Sint-Maartenstoet en laait er aansluitend het Sint-Maartensvuurke op aan het Heem Komberg.

Op de vooravond van 11 november, feest van Sint-Martinus en herdenking van de wapenstilstand van de Groote Oorlog in 1918, houdt de Chiro van Sint -Martens-Voeren oude tradities in ere. In november, traditiegetrouw een hoogtepunt, trekt de Sint-Maartenstoet en laait er aansluitend het Sint-Maartensvuurke op aan het Heem Komberg. 300 à 400 kinderen en volwasssenen trekken op 10 november vanaf 18.00-18.30 uur door het dorp achter de huifkar, op zoek naar ‘faggen’ (takkenbossen) om het vuur brandende te kunnen houden. De uitgeholde bieten of ook lampionnen sieren de lange stoet die begeleidt wordt door de politie en de leiding. Na de stoet wordt het vuur aangestoken onder het motto: zoveel vonken er door de lucht vliegen zoveel appels er komen. Rondom het vuur blijft het nog lang gezellig, kunnen de aanwezigen genieten van een drupke (jenever), warme chocomelk, platz of een pannenkoek.