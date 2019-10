Geleide Sleedoornwandeling

Voeren - De sleedoornstruik draagt in deze tijd van het jaar weelderig vruchten. Sleedoorn vindt men langs bosranden, graften en bermen. De blauwe, wrang smakende pruimpjes, leveren in combinatie met jenever of oplegalcohol een ware lekkernij op, het gekende Voerdrupke.

De sleedoornstruik draagt in deze tijd van het jaar weelderig vruchten. Sleedoorn vindt men langs bosranden, graften en bermen. De blauwe, wrang smakende pruimpjes, leveren in combinatie met jenever of oplegalcohol een ware lekkernij op, het gekende Voerdrupke of Voerlikeurtje. Daarom dat Toerisme Voerstreek op zaterdag 2 november een heuse Sleedoornwandeling organiseert. Na de wandeling kunnen de deelnemers alvast een glaasje proeven. Kinderen genieten mee met een glaasje appelsap.

Praktisch:

Vertrek: 14u Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 3798 Voeren

Bijdrage: €5,- / 6-12 jaar €3,- / <5 jaar gratis

Inschrijven via info@voerstreek.be