Lekker bibberen en griezelen in de nacht

Op zaterdag 26 oktober vanf 19.00 uur, kan je in Moelingen deelnemen aan een leuke griezeltocht in het teken van Halloween. Deze wandeling wordt georganiseerd door de Gezinsbond die samenwerkt met enkele jeugdverenigingen en andere vrijwilligers. De voorbije jaren gingen honderden liefhebbers van Halloween ‘samen’ griezelen in Moelingen, met samen 60 uitvoerders voor de uitvoerders van een ‘bangelijke’ en leuke tocht. Uiteraard wordt dit andermaal een griezelavontuur voor de echte durvers. Kinderen worden best begeleid door ouders of vrienden om samen sterk te staan. Want de rillingen in een donker Moelingen gaan dikwijls door merg en been. De tocht, soms een beetje eng, trekt door bos en wei, over het bruggetje van het water van de Berwijn aan de Orsmolen. Op een achttal locaties worden er leuke vindingrijke griezeltaferelen uitgebeeld door monsters en griezels voor één nacht. Na afloop komen de deelnemers gezellig samenzijn in de Koestal. Inschrijven vanaf 19.00 uur in de Koestal, Driesch in Moelingen-Voeren.