70 jaar oude ‘kraaiennest’ wordt archeologisch erfgoed

In Voeren heeft Fluvius een 70 jarig bovengronds schakelknooppunt voor midden spanning vervangen door een telebewaakte en telebediende dispersiecabine. Dit ‘kraaiennest’, op het kruispunt van de wijk Crutzberg, dat wel archeologisch erfgoed was, wordt voortaan niet meer gebruikt. Nu ligt een groot deel van het midden spanningsnet (MS-net) er ondergronds. De nieuwe schakelcabine is veiliger én klantvriendelijker, omdat Fluvius-dispatchers fouten op het net sneller kunnen opsporen. Burgemeester Huub Broers, eerste schepen Jacky Herens waren samen met medewerkers van Fluvius getuigen van de allerlaatste manuele schakeling op Crutzberg waar dit stukje historisch erfgoed voorlopig (alleen) nog te zien is.

Samen met het ‘kraaiennest’ verdwijnt in Voeren een stukje erfgoed. Deze bovengrondse constructie dateert uit de beginjaren van onze elektrische netten en is zo’n 70 jaar oud. Emiel Lemmens, hoofd technische dienst van Voeren, legt uit dat Fluvius en Voeren op dit vlak een reuzestap voorwaarts zetten: “Om te schakelen moest je via de ladder tot in ‘het mandje’ klimmen. Met een lange geïsoleerde schakelstok trok je dan de ‘scheidingsmessen’ open. Om een elektrische vlamboog te vermijden, was het uiterst belangrijk dat je 100% zeker wist dat er op dat moment geen elektriciteit door de kabels stroomde. Een vergissing maken zou immers fatale gevolgen hebben,” zegt Lemmens. Donderdagmiddag werd de werking van het kraaiennest getoond en fotografisch vastgelegd.

Voordeel

Omdat dit deel van het MS-net nu ondergronds zit, neemt de kans op defecten, meestal veroorzaakt door storm of verkeersongevallen, sterk af. Omdat de dispersiecabine Krindaal vanop afstand bediend wordt en signalen uitstuurt, zien Fluvius-dispatchers bij een storing meteen dat het om een fout op het MS-net gaat. In het verleden moest hiervoor vaak eerst een technicus ter plaatse gaan. Klanten die eventueel zonder stroom zitten, zullen voortaan dus nog sneller geholpen worden.

Veiligheid

Fluvius nam op 5 juli al de nieuwe dispersiecabine in dienst. Hiermee bracht het netbedrijf een belangrijk knooppunt in het Voerense MS-net ondergronds. Begin september verbond Fluvius de laatste kabels via ‘opstijgpunten’ met de luchtlijnen. “Op 10 oktober stelde het uiteindelijk het bovengrondse schakelknooppunt (zie foto) definitief buiten dienst. Voortaan gebeuren alle schakelingen via vermogensschakelaars. Deze kunnen onder stroombelasting en vanop afstand bediend worden. Bij stroompannes kan Fluvius zo de stroomtoevoerlijnen meteen herschakelen en de stroomtoevoer sneller herstellen,” zegt D. Moerenhout