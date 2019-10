Wereldwinkel Voeren in de kijker

Voeren - Op Vorig weekend hield de Wereldwinkel in ’s-Gravenvoeren een extra open huis dag. Bezoekers konden er een lege chocoladeverpakking inruilen voor een tablet Oxfam-chocolade en meteen een niet-mis-te-verstane postkaart sturen aan de chocolade-giganten.

Op Vorig weekend hield de Wereldwinkel in ’s-Gravenvoeren een extra open huis dag. Bezoekers konden er een lege chocoladeverpakking inruilen voor een tablet Oxfam-chocolade en meteen een niet-mis-te-verstane postkaart sturen aan de chocolade-giganten. Ivoorkust en Ghana leggen hogere cacaoprijs op aan de chocoladesector. Vanaf oktober 2020 zal er geen cacao meer verhandeld worden voor minder dan 2600 dollar per ton. “Met de postkaartactie droegen de Voerenaars en de bezoekers hun steentje bij om te protesteren tegen mensonwaardige werkomstandigheden in die sector," aldus de vrijwilligers van de Wereldwinkel. In de inkomhal kon men ook terecht voor een gratis tweede handsbeurs met weggeefartikelen.

“Oxfam staat ook voor duurzaam. Alles mocht men gratis mee te nemen. Op die manier hebben we ‘afgedankt’ materiaal een tweede leven gegeven en beperken we de afvalberg. Recyclen is ook één van de doelstellingen van Oxfam,” aldus vrijwilligers Elza en Margo. In de Wereldwinkel vindt men trouwens ook nieuwe artisanale artikelen in de rekken, ideaal voor de eindejaarsfeesten.