Ook Voeren in de ban van het Oktoberfeest

Oktoberfeesten in Moelingen schot in de roos Foto: Nico Meens

Voeren - De microbe van de Oktoberfeesten die overwaaide uit Duitsland kreeg ook Voeren in de ban. Meer dan 650 liefhebbers van het genre gingen in het Cultureel Centrum De Voerpoort in Moelingen samen uit de bol. De Hannessen, een jongerengroep uit Voeren (zie foto), hadden de zaal omgetoverd tot een gezellige “Wiesn” waarbij de dressingcode ‘lederhose of dirndl’ door een aantal fans van dit gebeuren dan ook gevolgd werd.

De organisatie van het Oktoberfest ligt in handen van De Hannessen, een jonge vriendengroep die sinds 2011 het carnaval en gelijkaardige evenementen, in Voeren en omstreken een nieuwe 'schwung' wil geven. “Doelstelling was nieuw leven blazen in het Voerense uitgaansleven en om zo de Voerense jeugd maar ook de minder jongeren te kunnen entertainen,” zegt secretaris Glen Godin.

Presentator D’r Christian en muziekgroepen Erwin, Party Kryner, Hüttenspass, Richtig Rex en DJ Coen en het nodige gerstenat zorgden voor de ambiance.