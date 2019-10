Wereldwinkeldag en gratis tweedehandsmarkt

Voeren - Op Zaterdag 12 oktober is het weer zover... Wie naar de Wereldwinkel gaat kan een lege chocoladeverpakking ruilen voor een tablet Oxfam-chocolade en een niet-mis-te-verstane postkaart sturen aan de chocolade-giganten. Men kan er ook terecht voor een gratis tweede handbeurs met weggeef artikelen.

Ivoorkust en Ghana leggen hogere cacaoprijs op aan de chocoladesector. Vanaf oktober 2020 zal er geen cacao meer verhandeld worden voor minder dan 2600 dollar per ton. Een goede zaak, maar is het voldoende???

“Met de postkaartactie willen we op zaterdag 12 oktober met zijn allen een steentje bijdragen om mensonwaardige werkomstandigheden te stoppen," aldus de vrijwilligers van de Wereldwinkel.

Weggeef-dag

En er is nog meer! De Wereldwinkel houdt tevens op zaterdag 12 oktober in de hal van de winkel een "weggeef-actie".

“Oxfam staat ook voor duurzaam. Die dag willen we ook kleren, huisraad en andere spullen een nieuw leven geven. Alles is gratis mee te nemen (max. 3 stuks per klant). Op die manier geven we afgedankt materiaal een tweede leven en beperken we de afvalberg. Recyclen is ook één van de doelstellingen van Oxfam!" luidt het.





De eindejaarsperiode nadert stilletjes... In de Wereldwinkel vindt men ook nieuwe artisanale artikelen in de rekken: servies, juwelen, sjaals, toiletartikelen, speelgoed, wenskaarten, handtassen en manden, ...

Dit jaar komt de eindejaarsbrochure niet meer huis-aan-huis. Maar geen nood: je kan zo online helemaal door de brochure bladeren!

Ook bier In België gebrouwen met ingrediënten uit het Zuiden! vindt men ook in de wereldwinkel.

Ook krijg je veel achtergrondinformatie over de motieven, de werking en de producten die in de Oxfam Wereldwinkels worden aangeboden.

Oxfam Wereldwinkel

